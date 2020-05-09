‘Havalimanlarında nasıl tedbir alınacak?’ İstanbul Havalimanı CEO’su yanıtladı

CNN Türk’te yayınlanan Hakan Çelik’le Hafta Sonu programına konuk olan İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, 28 Mayıs’ta açılması planlanan iç hat uçuşları ve havalimanlarında alınacak corona virüsü tedbirleri ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Samsunlu’nun açıklamalarından satır başları

* Havalimanımız şu anda tahliye uçuşlarını gerçekleştiriyor. Dün 12 tane tahliye uçuşu gerçekleştirdi, kargo uçuşlarımız kesintisiz olarak devam ediyor. İstanbul Havalimanı’ın Ramazan Bayramı’ndan sonra 28’inde iç hat uçuşlarına açılması hedefleniyor.

MASKE TAKMAK ZORUNLU

* Corona virüsüyle mücadelede havalandırma çok önemli. İlk günden itibaren havalimanımıza yüzde yüz taze hava verilmesini sağladık.

* Corona virüsünün nefes alırken bulaştığına dair kanıtlanmış bir durum yok, bu hastalığın daha çok damlacıklarla bulaştığını biliyoruz. Bunu engellemek için maske takın deniyor. Terminale giren herkes maske takmak zorunda. Terminalde maskenin sürekli takılı olması gerekiyor, aksi takdirde müdahale edilecek.

* Müşterilerle çok fazla temas halinde olan personellerimiz maskeyle birlikte siperlik de takacaklar. Bazıları eldiven takacaklar. Her noktada termal sistem kullanılacak.

* Her yolcunun kendi sağlık durumunu bilmesi gerekiyor. Eğer ki corona virüsü semptomları buluyorsa yolcular, havalimanına gelmemeli.

* Havalimanına normal zamanlamalarla gelinecek. Sosyal mesafe uyarıları tüm alanda var. Yolcuların Kovid-19 kurallarına uygun şekilde terminalde bulunmaları sağlanacak. Alanda dolaşan bir hijyen takımımız olacak.

YEMEK ALANLARINDA SADECE AİLELER BİR ARADA OTURACAK

* Yemek alanlarında da sosyal mesafenin korunmasını sağlayacağız. Masalar arasında gerekli mesafeler sağlanacak. Aileler noktasında tek masa kullanımına izin verilecek.

* Tek gelen yolcuların masalarda yüz yüze gelmemelerini sağlayacak tedbirleri sağlayacağız. Yolcuların güvende hissetmesi çok önemli. Yolcu havalimanına baktığında gerekli tedbirlerin alındığını görecek.

“ADRES BİLDİRİMİ YAPILACAK”

Yolcular seyahat sonrası ikamet edecekleri yerlerin adreslerini havalimanlarında bildirecekler. Havalimanı girişlerine özel dezenfektanlı paspas koyulacak. Bu paspasla virüsün ayakkabı ile taşınımı engellenecek. Tüm terminalde dezenfektan cihazları olacak.