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Havanur ve Hiranur kardeşler feci şekilde can verdi!

Van'ın Erciş ilçesinde evde çıkan yangında Havanur (4) ve  Hiranur Yıldız (3) kardeşler, hayatını kaybetti. Acı haberi alan anne Gamze Yıldız ile yakınları sinir krizleri geçirdi.

19:43 -
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Havanur ve Hiranur kardeşler feci şekilde can verdi!

Erciş ilçesi Yukarıışıklı Mahallesi’nde oturan Gamze Yıldız, çocukları Havanur ve Hiranur’u evde bırakıp, yakındaki kayınvalidesinin evine su almaya gitti.

Bu sırada ahşap evde, yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan ailenin komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbarı üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Foto: DHA

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Ekiplerin çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Yıldız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu. Acı haberi alan Gamze Yıldız ile yakınları sinir krizleri geçirdi.

Foto: DHA

Havanur ve Hiranur kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Gamze Yıldız’ın eşi Taner Yıldız´ın şehir dışında olduğu ifade edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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CANSIZ BEDENLERİ, OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPTA

Yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Otopsinin tamamlanmasının ardından kız kardeşlerin cenazelerinin yakınların teslim alınıp, toprağa verileceği belirtildi. DHA

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Son güncelleme: 19:45 26.01.2020
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