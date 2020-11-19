Havuza düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğuldu

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi’nde bir elma bahçesinde meydana geldi. Elma bahçesinde çalışan işçilerden Ali İshayman, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre derinliğindeki sulamada kullanılan havuza düştü.

Durumu fark eden ağabeyi Muhammed İshayman ve mesai arkadaşı Osman Kardaş, havuza girip Ali İshayman’ı kurtardı. Ancak havuzdan çıkamayan 2 kişi, suyun dibine batıp gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Bunun üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi. Havuzun suyu boşaltıldıktan sonra İshayman’ı kurtaran ağabeyi Muhammed İshayman ve Osman Kardaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. İki kişinin cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA