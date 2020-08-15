Hayal kabusa döndü

Birçok kişi, arabasına atlayıp güzel bir Avrupa turu yapmanın hayalini kurabilir. Ancak bunun bedeli bazen çok ağır olabiliyor. Türkiye'den yeni araba alıp anne ve babasıyla Almanya'ya giden Mustafa Tunç'un başına gelmedik kalmadı. Hanau'ya geçen yıl ekim ayında gelen Mustafa Tunç'a önce, aracın yıllık vergisi için 160 Euro ceza kesildi.

KATLİAM YAŞANDI

Döneceği sırada Hanau katliamı yaşandı ve Kurt, aşırı sağcı katilin silahıyla burun buruna kaldı. Göğsüne silah dayanan ve psikolojisi bozulan Tunç, rapor aldı. Yaşadığı dehşet anlarının etkisinden kurtulmaya çalışan Tunç, ikinci bir vergi cezası aldı. Aracına 12.229 Euro 99 Cent değer biçildi ve Tunç'tan 2.323 Euro 70 Cent vergi istendi.

VERGİ İSTEDİLER

Avrupa’da yaşayan bir Türk, Türkiye'den aldığı arabayı kısa süreli de olsa AB'ye getirmek istese, vergi yükümlülüğü doğuyor. Burada süreye bakılmaksızın öncelikle aracın yıllık vergisi isteniyor. Aracın değeri üzerinden yüzde 19 vergi tahsil ediliyor. Aracını apar topar Türkiye'ye götüren Tunç, cezadan nasıl kurtulacağını düşünüyor.