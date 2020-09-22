‘Hayali ihracatı ortaya çıkardım’ dedi, ödül için 34 yıl sonra dava açtı

Türkiye, Menteşoğlu şirketinin ismini ilk kez “hayali ihracat” iddiasıyla duydu. Uzun yıllar süren davalar, miras kavgalarıyla zaman zaman yeniden hatırlanan şirket bu sefer başka bir dava ile gündeme geldi. Osman Ergin isimli vatandaş, Menteşoğl'nun 34 yıl önce ‘hayali ihracat' yaptığını ihbar eden kişi olduğunu söyleyerek Hazineye dava açtı.

MANTAR, KEREVİT, SALYANGOZ YERİNE SU DOLU KUTU

TIR şoförü olan Osman Ergin yıllarca Türkiye'den yurtdışına sevkiyat yaptı. 1985 ve 1986 yılında ise Menteşoğlu şirketinde çalıştı. İddiasına göre taşıdığı malların aslında gerçek olmadığını öğrendi.

Ergin, o dönem taşınması öngörülen malları kontrol ettiğinde, gümrük kayıtlarında mantar, kerevit, salyangoz, kurbağa bacağı olarak görülen kutuların yalnızca su dolu olduğunu gördüğünü anlattı. Ergin o süreçte firma yetkililerin imha etmesini istediği faturaları toplayarak soluğu Kütahya Emniyeti’nde aldı.

“ÖDÜLÜ SONRADAN ÖĞRENDİM”

1986 yılında Hazine Kontrolörlüğü’nden bir görevli ihbara ilişkin ifadeleri almak ve inceleme yapmak için görevlendirildi. Yapılan araştırmalar sonunda da şirkete hayali ihracat yaptığı iddiasıyla dava açıldı.

İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Osman Ergin, ihbarların karşılığında ödül verildiğini şirketi incelemeye gelen Hazine kontrolöründen öğrendi. Ardından da ihbar parasını almak için başvuru yaptı. Ancak iddiasına göre can güvenliği nedeniyle yurtdışına çıktığı için başvurusu sonuçsuz kaldı.

“HAKKIMI İSTİYORUM”

“34 yıl önce almam gereken parayı devlet bana ödemedi. Şimdi hakkımı istiyorum” diyen Ergin, şunları söyledi:

* Başlangıçta ben bunu bir vatandaşlık görevi olarak gördüm ve bu yaptığım karşılığında bir ikramiye verildiğini bilmiyordum. Bunu bana Hazine kontrolörü söyledi.

* Onun üzerine peşine düştüm, muhtelif girişimlerde bulundum. O dönemde yetkili pek çok insan ile görüştüm. Ama sahip çıkanım olmadı.

* Bu ihbardan sonra hayatım tehlike altında olduğu için devlet bana silah ruhsatı verdi. Ailemin can güvenliği ve geçim endişeleri beni yurt dışına çıkmaya zorladı” dedi.

ÖDÜL İÇİN DAVA AÇTI

Avukatları aracılığıyla ihbar parasını almak için yeniden harekete geçen Osman Ergin, Hazineye dava açtı. İstanbul Vergi Mahkemesi’ne verilen dilekçede ihbar ikramiyesinin kendisine verilmesini istedi.

Ödülün miktarını bilmediğini söyleyen Osman Ergin dava dilekçesinde, ihbarı sayesinde devleti zarara uğratan faaliyete engel olduğunu belirtti.

Osman Ergin hak ettiği ödülün kimin tarafından alındığının da araştırılmasını istedi. Şikayetçi Osman Ergin avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede şöyle denildi: “Büyük bir hayali ihracat düzeni, müvekkilimizin sayesinde bozulmuştur. Müvekkilim sayesinde ortaya çıkmış, belgelenmiş, yakalanmış ve kamu zararına engel olunmuştur. Müvekkilimin idaredeki hakkı gasp edilmiştir. İdare buna seyirci kalmış, ihbar ikramiyesini öderken hak sahipliği konusunda gerekli araştırmayı yapmamıştır.”