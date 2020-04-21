Hayat Eve Sığar uygulaması ne işe yarıyor? Hayat Eve Sığar uygulaması nedir?

Hastaların takip edilmesi, vürüsün yayılmasının önlenmesi amaçlayan Hayat Eve Sığar uygulaması merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilgilendirdiği Hayat Eve Sığar cep telefonu uygulamasının birkaç gün içinde devreye gireceğini ifade etti.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Telefonla corona virüsü vaka takibine olanak sağlayacak olan Hayat Eve Sığar Uygulaması üç operatör ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle ortaya çıktı.

Bakan basın toplantısında yeni uygulamayı şu sözlerle açıklamıştı: ”Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Bu üç operatör ve BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir aplikasyon geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar. “Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız da açıklamalar yapmış olacak.”

Sağlık Bakanlığı’ndan uygulama ile ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

* Yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişi ile temas eden kişiye risk puanı verecek ve o kişiyi gerekirse teste gönderecek, hatta arkadaşları varsa eklenmiş senin şu arkadaşının riski yükselmiş uyarısı verecek. Test yapılıp negatif çıkarsa, riski sıfırlayacak.

* Uygulama ile bulunduğunuz bölgedeki enfekte hasta yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Aile ve yakın görüştüğünüz herkese yükletme gayretinde olunursa faydası çok olacaktır.

* Ayrıca izolasyon altında bulunanların yüklemesi kaçınılmaz. Herkesin bu uygulamayı yükleyerek kullanmaya başlaması birçok şeyin takibini, hastalık sonrasındaki temas zincirinin kolayca bulunmasını sağlayacaktır.

‘HAYAT EVE SIĞAR’ UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

MASKE DE ALINABİLECEK

Geçtiğimiz günlerde Yeni uygulama bilgiler veren Fahrettin Koca Hayat Eve Sığar uygulaması ile maske almak da kolaylaşacağını açıklamıştı. Buna göre vatandaşlar uygulama içerisine eklenecek QR kod ile eczaneye gidip maskelerini temin edebilecekler.

Evde takip edilen pozitif vakaların ise dışarı çıktığı an telefonuna uyarı gelecek, gerekirse emniyet güçleri devreye girebilecek. 3 GSM operatörü ve BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulamayı, corona virüsü teşhisi alan tüm hastalar akıllı telefonlarına indirmek zorunda olacak. Ayrıca uygulama içinde oluşturulabilen QR kod ile vatandaşlar eczaneye gidip birkaç dakika içinde maskesini temin edebilecek.