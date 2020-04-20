Hayat Eve Sığar uygulaması nedir?  Hayat Eve Sığar Uygulamasını kaç kişi indirdi?

Corona virüsü, ülkemizde yayılmaya devam ediyor. Dün açıklanan verilere göre Türkiye'de corona virüsü testi pozitif çıkan 86 bin 306 vatandaş bulunuyor. Sağlık Bakanlığı, corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Hayat Eve Sığar uygulamasını yayınladı. Bakanlık, Hayat Eve Sığar uygulaması ile corona virüsü vakalarını daha kolay tespit etmek ve takiplerini yapmayı amaçlıyor. Peki, Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl çalışıyor? İşte ayrıntılar…

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın, üç operatör ve BTK'nın yardımlarıyla, ‘Corona'dan korun, riskleri en aza indir' sloganı ile hayata geçirdiği Hayat Eve Sığar uygulaması, vatandaşların bölgesinde corona virüsü vakaları hakkında bilgilendiriyor. Uygulama üzerinde online sağlık testi ile günlük olarak sağlık bilgisinin girildiği Hayat Eve Sığar aplikasyonu, bilgilendirmek, yönlendirmek ve riskleri azaltmayı hedefliyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIR?

Hayat Eve Sığar uygulamasını indirdikten ve açtıktan sonra öncelikle telefon numaranızı sisteme girmeniz gerekiyor. Ardından mesaj yoluyla gelen onay koduyla doğrulama işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. ‘Hesabın Doğrulandı’ mesajını gördüyseniz ‘Konum Servislerini Aç’ seçeneğine dokunun ve devam edin. Bir sonraki adımda da Bluetooth servisini aktif hale getirin. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra sağlık durumunuza ilişkin sorulan soruları yanıtlayın. T.C. Kimlik No, Baba Adı ve Doğum Yılı bilgilerinizi eksik bir şekilde verip kaydınızı tamamladıktan sonra, bölgenizin risk durumunu görebilirsiniz…



HAYAT EVE SIĞAR UYGULMASINI KAÇ KİŞİ İNDİRDİ?

Sağlık Bakanlığı'nın kısa süre önce yayınladığı uygulama, App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indiriliyor. Yayınlamasının üzerinden az bir süre geçmesine rağmen uygulama 1 milyondan fazla indirildi. Böyle çevrenizdeki corona virüsü vakalarını görebilir, bulunduğunu bölgenin corona virüsü yüzünden ne kadar riskli olduğunu tespit edebilirsiniz…