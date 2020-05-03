Hayat Eve Sığar uygulamasından ücretsiz maske kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar maske kodu alma işlemleri…

Tüm dünyada etkili olan corona virüsü salgını için birçok önlem alındı ve uygulamaya koyuldu. Bunlardan biri de maske kullanımı oldu. Maske kullanımının arttığı bu dönemde devlet tarafından ücretsiz maske dağıtımı başladı. Bunun için e-devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor ve eczanelerden de gelen mesaj doğrultusunda maske temin edilebiliyordu. Binlerce kişi maske alırken, birçoğu da maske alamadı. Yapılan son açıklamada ise Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske temini için kod alınabileceği açıklandı. Peki Hayat Eve Sığar ile ücretsiz maske kodu nasıl alınır?

ÜCRETSİZ MASKE İÇİN ‘HAYAT EVE SIĞAR’ ÜZERİNDEN KOD ALINABİLECEK!

Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulaması ile ücretsiz maske kodu alma imkanı sunuldu. Android ve İOS işletim sistemli cihazlara indirilebilen Hayat Eve Sığar uygulamasındaki ‘Sağlık durumu’ sekmesi üzerinden ‘Maske talep et’ seçeneği ile kod almak mümkün. Talep sonrasında açılan ekrana gelen barkod ve kimliğiniz ile eczanelerden maske alabilirsiniz.

UZAK DURMALARI SAĞLANACAK

Mobil cihazlar için geliştirilen “Hayat Eve Sığar” uygulaması birkaç gün içinde tüm Android ve iOS kullanıcıları için erişime açılacak. Uygulama ile evde izolasyonda olması gereken corona virüsü vakalarının izolasyon kurallarına uyup uymadığı adım adım izlenebilecek; henüz hastalıkla karşılaşmamış vatandaşların ise harita üzerinden riskli bölgeleri anlık olarak görmesine imkan verilerek oralardan uzak durmaları sağlanacak.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı’nın, üç operatör ve BTK’nın yardımlarıyla, ‘Corona’dan korun, riskleri en aza indir’ sloganı ile hayata geçirdiği Hayat Eve Sığar uygulaması, vatandaşların bölgesinde corona virüsü vakaları hakkında bilgilendiriyor. Uygulama üzerinde online sağlık testi ile günlük olarak sağlık bilgisinin girildiği Hayat Eve Sığar aplikasyonu, bilgilendirmek, yönlendirmek ve riskleri azaltmayı hedefliyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIR?

Hayat Eve Sığar uygulamasını indirdikten ve açtıktan sonra öncelikle telefon numaranızı sisteme girmeniz gerekiyor. Ardından mesaj yoluyla gelen onay koduyla doğrulama işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. ‘Hesabın Doğrulandı' mesajını gördüyseniz ‘Konum Servislerini Aç' seçeneğine dokunun ve devam edin. Bir sonraki adımda da Bluetooth servisini aktif hale getirin. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra sağlık durumunuza ilişkin sorulan soruları yanıtlayın. T.C. Kimlik No, Baba Adı ve Doğum Yılı bilgilerinizi eksik bir şekilde verip kaydınızı tamamladıktan sonra, bölgenizin risk durumunu görebilirsiniz…

İŞ YERLERİNE ÜCRETSİZ MASKE NASIL DAĞITILACAK?

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı 10 ve üzeri personel çalıştıran işletmelere maske dağıtma kararı aldı.

Söz konusu karar doğrultusundan kentlerin sanayi ve ticaret odalarıyla irtibat kuruldu. Odalar tarafından hazırlanan üye listeleri valiliklere iletildi.

Valilik tarafından toplanan listelerde yer alan işletmelere Sağlık Bakanlığı şirketi olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) tarafından maskeler ulaştırılacak. Bu maskeler de ücretsiz olacak.

LİSTELERİ VALİLİKLERE İLETTİLER

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut şirketlerin maske ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili Sözcü'ye konuştu. Bulut şu ifadeleri kullandı:

“Valilikler aracılığıyla 10 ve üzeri eleman çalıştıran bütün firmaların listesini istediler bizden. Ücretsiz maske dağıtımı için biz bu listeleri hazırladık ve Kocaeli Valiliği'ne sunduk. Firmalarla kendileri iletişime geçtiler.

Devlet Malzeme Ofisi vasıtasıyla ihtiyaçları karşılıyorlar. Biz firmalarımız sıkıntı yaşadığında, işlemlerinde hata olduğunda devreye giriyoruz. Ticaret odası olarak rolümüz bu. Maske ihtiyacı olan 10 ve üzeri eleman çalıştıran firmalar öncelikle valiliklerle irtibata geçmeli. Bu şekilde ihtiyaçları karşılanacaktır.”