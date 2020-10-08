Hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğa ‘cinsel istismar’ iddiası! Anne ile erkek arkadaşı gözaltında

Çorum’da rahatsızlanan erkek çocuk, annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. tarafından kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü.

Küçük çocuk, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cinsel istismara maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çocuğun annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç., gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen anne ve erkek arkadaşı, ‘Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar’ suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edildi. DHA

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