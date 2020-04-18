Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Haydar Baş’ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti

Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim üyesi ve aynı zamanda Haydar Baş'ın damadı olan Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti.

12:31 -
Haberler Gündem
Haydar Baş’ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti

Mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti.

HAYDAR BAŞ İÇİN MESAJ PAYLAŞMIŞTI

Geçen hafta içinde yakalandığı corona virüsü sonucu hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş’ın damadı olan Prof. Dr. Mustafa Er, 3 gün önce sosyal medya hesabından ”Çok değerli büyüğüm, canından aziz bildiğim, muhterem Prof. Dr. Haydar Baş hocamı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. O ömrünü adadığı mevlasına ve sevdiklerine kavuştu. Bizi öksüz bıraktı, hasreti yüreğimizi dağladı. Kavuşacağımız güne kadar emanetin emanetimizdir. Yaktığın hak meşalesini ve ehlibeyt sevgisini sana kavuşuncaya kadar yolumuzu aydınlatacak. Güle güle git babam. Hasretle seni bekleyeceğim” ifadelerinde yer vermişti.

Hayatını kaybeden Mustafa Er için, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat taziye mesajı yayınlayarak, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. (İHA)

İLGİLİ HABERBTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandıBTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı

 

Corona Karabük Karabük Üniversitesi sosyal medya
Son güncelleme: 12:38 18.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more