Hayvan pazarında dolandırıcılık uyarısı

Polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçesinde bulunan hayvan pazar alanlarında vatandaşları, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Polis ayrıca, alışverişleri genelde nakit olarak yapmaları, çek ve senetlerin karşılıksız çıkma ihtimalinin olduğu, hırsızlık ve yankesicilik konularında, paralarını güvenli yerde taşımaları, alış-veriş esnasında paranın tırnakçılık yöntemi ile çalınabileceği hususlarında uyarılarak, bilgilendirme broşürleri dağıttı.