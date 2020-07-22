Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hayvan pazarında dolandırıcılık uyarısı

Antalya'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla broşür dağıtarak dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

İsmail AKIN
12:57 -
Haberler Gündem
Hayvan pazarında dolandırıcılık uyarısı

Polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçesinde bulunan hayvan pazar alanlarında vatandaşları, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Polis ayrıca, alışverişleri genelde nakit olarak yapmaları, çek ve senetlerin karşılıksız çıkma ihtimalinin olduğu, hırsızlık ve yankesicilik konularında, paralarını güvenli yerde taşımaları, alış-veriş esnasında paranın tırnakçılık yöntemi ile çalınabileceği hususlarında uyarılarak, bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Antalya dolandırıcılık Konyaaltı kurban para pazar Polis
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more