Hayvana şiddette bugün: Kaplumbağayı taşlarla ezerek öldürdüler!

Kemal ATLAN Yaşar ANTER

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde bir kaplumbağanın ezilerek öldürüldüğü ortaya çıkmasıyla hayvanseverler isyan etti.

”ÖNLEYİN BU ZULMÜ”

Aynı mahallede yaşayan Gökçe Zorlu’nun kaplumbağanın fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ”Kızılbağlar Sokak’ta hemen hemen her gün kaplumbağaları böyle bile isteye öldürüyorlar. Herkesten bu konuda destek bekliyoruz. Yapanı tek başına bulmamız imkansız.”

Zorlu, Sözcü’ye yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu: ”Burası geniş bir arazi. Geceleri zaman zaman alkol almaya geliyorlar. Bundan önce de kabuğu yine taşlarla kırılan bir kaplumbağa bulmuştuk, eşim ile onu tedavi ettirip hayata döndürdük, ancak bu olayların artması devam edeceği anlamına geliyor, bir an önce tedbir alınması gerekir, doğa da kendi hallerinde yaşayan bu canlılara yapılan zulüm önlenmeli.”

CANLI YAYINDA KEDİSİNİ DÖVDÜ

Bir diğer hayvana şiddet haberi de Eskişehir’den geldi.

Kırmızı Toprak Mahallesi’nde ikamet eden İranlı mülteci Pooya Sedıghı, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kedisinin boğazını sıkarak tokat attı. Daha sonra kedisini 3 metre ilerideki koltuğa fırlatan Sedıghı, kedinin arka ayağının çıkmasına neden oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan mülteci ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken kedisi de elinden alındı.

”HAYVANA EZİYET TCK KAPSAMINA ALINMALI”

Eskişehir Hayvanları Koruma Dernek Başkanı Gülçin Yapıcı, artık işin çığırından çıktığını söyledi. Yapıcı, ”Hayvana şiddet, eziyet Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmalı” dedi.

İLGİLİ HABER O saldırgan tepkiler üzerine özür diledi