Hayvanlar arasında ayrım yapmak hayvan ırkçılığıdır

Kurtuluş Tayanç Çalışır, 2010'lı yıllarda basında ve meslek camiasında “Devrimci Savcı” olarak tanındı. Ardından yazdığı kitaplar ve çeşitli mecralarda paylaştığı görüşleri nedeniyle kendisinden “Filozof Savcı” olarak bahsedilmeye başlandı. 32 kitabı ve 6 lisans eğitimi var. 2015-2016 yıllarında Yargıtay savcılığı görevinde bulunduğu dönemde bir süre Türkiye Adalet Akademisi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi başkanı olarak atandı. Orada görev yaptığı 2 yıllık dönem içerisinde yaklaşık 7000 bin dosya baktı ve geride ulaşılması güç bir rekor olarak görülecek düzeyde sadece 211 adet dosya bıraktı. Bu nedenle çeşitli haber sitelerinde kendisinden övgüyle bahsedildi.

2018 yılında bazı eleştirel yazıları nedeniyle hakkında disiplin soruşturmaları açıldı ve Erzurum'a savcı olarak atandı. Çalışır'dikkat çeken bir diğer özelliği de hayvan hakkı savunucusu olması. “Hayvan hakları” hakkında da bir kitap yazdı. Çalışır, cins köpek besleme merakında olanlar için “Bütün köpekler aynıdır. Bu merak bir tür hayvan ırkçılığıdır” dedi.

SOKAK KÖPEKLERİNİ DOST EDİNDİ

Kurtuluş Tayanç Çalışır tam bir hayvansever. Çocukluğundan beri hayvanlarla iç içe bir hayat sürüyor. Hayvan hakkı savunucusu. Yargıç eşi Ayfer Akdemir Çalışır, oğlu Ateş İsmail ve kardeşi Avukat Duran Çalışır ile birlikte “Hayvan hakları” hakkında yazdığı kitap da bugünlerde yayın evinden çıkacak. Hera ve Sekiz adını verdiği iki sokak köpeğini kendisine dost edinen ve evinde besleyen Çalışır, “Hayvanların da hakkı vardır. Kimse bu hakkı ellerinden alamaz” dedi.

BANA ‘SAYIN SAVCIM' DENİLSİN İSTEMİYORUM

Kurtuluş Tayanç Çalışır sosyal medyada kendisine “Sayın Savcım” denilmesinden son derece rahatsız. Bunu da sosyal medyada yazdığı şu yazıyla dile getirdi: “Değerli dostlarım; lütfen mesleki sıfatımla hitap etmeyiniz. ‘Kardeşim, dostum gibi' sıfatlarla hitap etmenizi tercih ederim.”

Şiir yazmayı seviyor

Savcı Kurtuluş Tayanç Çalışır'ın “Ütopyama 100 Şiir” ve “Lodosun Gözü Yaşlı Çocukları” adlı şiir kitapları bulunuyor.