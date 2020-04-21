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‘Hayvanlar tarlaya girdi’ kavgası: Yaralılar var!

Erzurum'un Aşkale ilçesinin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinden 2 grup arasında tarlaya giren hayvanlar nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.

11:53 -
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Aşkale’nin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinde yaşayan iki grup, birkaç gün önce hayvanların tarlaya girmesi nedeniyle arazide kavga etti.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavga, büyüklerin araya girmesiyle sona erdi. Kavga eden gruplar, dün, bu kez ilçe merkezinde karşı karşıya geldi.

Merkez Çarşı Cami önünde yine kavga eden kişilere polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 4’ü Aşkale’de, durumu ağır olan 3 kişi ise sevk edildiği Erzurum’daki hastanelerde tedaviye alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

cami Erzurum kavga Polis
Son güncelleme: 12:02 21.04.2020
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