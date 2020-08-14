Hayvanları telef olan besicinin alt geçit isyanı!

Kayseri'nin Sarız ilçesi Yedioluk Mahallesi'nin yanından geçen Kayseri-Kahramanmaraş Karayolunda alt geçit olmadığı için her gün onlarca hayvan araçların çarpmasından dolayı telef oluyor.

“MECBUREN BU YOLU KULLANIYORUZ”

Kayseri-Kahramanmaraş Karayolu'nun mahallenin ortasından geçtiğini belirten besici Nizamettin Aslankaya, “Köyümüzün ortasından geçen yolun sol tarafı mahallemizin yerleşim alanı, sağ tarafı ise hayvanlarımızı otlattığımız mera. Hayvanlarımızı meraya götürmek için mecburen bu yolu kullanıyoruz. Ama hayvanlarımızı bu yoldan geçirirken hemen hemen her gün hayvanlarımıza araba çarpıyor” dedi.

KÖYLÜLERE DE ARABA ÇARPTI

İki günce oğlaklarına araba çarptığını belirten Aslankaya, “2 gün önce hayvanlarımı yolun karşısındaki meraya götürmek istedim. Ancak hayvanlarımı karşıya geçirdiğim sırada 2 oğlağa araç çarptı ve telef oldu. Burada daha önce köylülerimizden de bazıları trafik kazasında hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.

“ALT GEÇİT YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ”

Bölgeye yapılacak bir alt geçitle sorunlarının çözüleceğini belirten Aslankaya, “Yıllardır buraya hayvanlarımız ve mahallelimiz için bir alt geçit yapılmasını istedik ama kimse oralı olmadı. CİMER'e yazdık yine bir sonuç yok. Yetkililerden sesimizi duymalarını ve buraya bir alt geçit yapmalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.