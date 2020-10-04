Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hayvanseverler soruyor: Hayvanların yaşamını güvence altına alacak kanun nerede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'neyi bekliyor' dediği ancak bir türlü Meclis'e gelmeyen hayvanlarla ilgili kanun teklifi için resmi görüşmeler sürüyor. Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu, 4. yasama yılına giren Meclisin halen hayvanların haklarını koruyacak, onların yaşamalarını güvence altına alacak bir kanun çıkaramadığını söyledi.

Mert ÖZ
17:55 -
Haberler Gündem

Hayvanseverler, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘neyi bekliyor’ dediği ancak hala Meclise gelmeyen hayvanlarla ilgili kanun teklifinin önceliklendirilmesi çağrısında bulunuyor.

Bu konuda resmi görüşmelerini sürdüren  Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Kurucu Onursal Başkanı ve Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu Kurucular Kurulu Üyesi Şebnem Aslan, 4. yasama yılına giren meclisin halen hayvanların haklarını koruyacak, onların yaşamalarını güvence altına alacak bir kanun çıkaramadığını hatırlattı.

Aslan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a, bakanlara ve milletvekillerine seslendi. Yaklaşık 400 STK’yı temsil eden Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu’nun öncelikli talepleri şu şekilde:

*5199 sayılı kanunun Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasını, mevzuatta sahipli-sahipsiz hayvan ayrımının ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.

*Cezalar kısmında öldürme, tecavüz, dövüş, işkence, bir hayvanın neslini yok etme tarzındaki suçlarda ceza alt sınırının 3 yıldan başlatılmasını, cezanın asla ertelenmemesini, para cezasına çevrilmemesini ve takdiri indirim gibi seçenek yaptırımların uygulanmamasını talep ediyoruz.

*İhlallerde şikayet şartının aranmamasını, savcılıkların re’sen soruşturma açabilmesini, savcılıklarda mutlaka hayvan hakkı ihlali soruşturma büroları kurulmasını talep ediyoruz.

*Biz hayvan hakkı savunucularının kırmızı çizgisi mevcut kanundaki 6. madde olan sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu yapılmak üzere alındığı yere bırakılması maddesidir. Bu maddenin asla değiştirilmemesini, hiçbir şekilde ekleme ya da çıkarılmamasını, aynen olduğu gibi bırakılmasını talep ediyoruz.

İlginizi ÇekebilirKoruyana ceza, işkence yapana serbestlik... Hayvan hakları savunucuları isyan etti!Koruyana ceza, işkence yapana serbestlik... Hayvan hakları savunucuları isyan etti! İlginizi ÇekebilirBugün Hayvanları Koruma Günü! 4 Hayvanları Koruma Günü'nün anlamı nedir?Bugün Hayvanları Koruma Günü! 4 Hayvanları Koruma Günü'nün anlamı nedir?
AKP Cumhurbaşkanı Dünya işkence Meclis Mustafa Şentop para TBMM tecavüz Türkiye
Son güncelleme: 17:59 04.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more