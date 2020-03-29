Hazal Mesudiyeli erkek arkadaşını bıçakladı

Olay Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. Ortakent Mahallesi’nde bir evde yaşayan Sedat Kumaş ile Hazal Mesudiyeli arasında gece geç saatlerde tartışma çıktı. Mesudiyeli, tartışmanın büyümesiyle sevgilisini bacağından bıçakladı. Polis tarafından gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli, bugün öğle saatlerinde adliye sevk edildi.

Gazetecilerin ‘neden bıçakladınız’ sorusuna “Ben bir şey yapmadım” diyen yanıt veren Mesudiyeli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sedat Kumaş’ın ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. (İHA)