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Hazal Mesudiyeli erkek arkadaşını bıçakladı

İş insanı Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşı Sedat Kumaş’ı bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

15:23 -
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Hazal Mesudiyeli erkek arkadaşını bıçakladı

Olay Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. Ortakent Mahallesi’nde bir evde yaşayan Sedat Kumaş ile Hazal Mesudiyeli arasında gece geç saatlerde tartışma çıktı. Mesudiyeli, tartışmanın büyümesiyle sevgilisini bacağından bıçakladı. Polis tarafından gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli, bugün öğle saatlerinde adliye sevk edildi.

Ali Ağaoğlu'yla yaşadığı aşkla adını duyuran Hazal Mesudiyeli’nin, bıçakladığı Sedat Kumaş’la üç yıldır birlikte olduğu öğrenildi. (FOTO: İHA)

Gazetecilerin ‘neden bıçakladınız’ sorusuna “Ben bir şey yapmadım” diyen yanıt veren Mesudiyeli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sedat Kumaş’ın ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. (İHA)

bodrum mahkeme Muğla Polis
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