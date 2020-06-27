Haziran yağışlı geçti, İstanbul’da sivrisinek arttı

Küçükçekmece Gölü ve Sazlı Dere çevresinde bulunan Yarımburgaz Mahallesi, Başakşehir Altınşehir ve Şahintepe Mahalleleri, Avcılar'da Tahtakale ve Yeşilkent Mahallelerinde sivrisinek sayısındaki artış vatandaşları rahatsız etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şikayetler üzerine, Küçükçekmece Gölü içerisinde sulak sazlık aracı ile göl çevresinde var olan ekip sayılarını artırarak, yüksek hareket kabiliyetine sahip ilaçlama cihazı ile 18 Haziran'dan itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu mahallerde hafta sonu dahil ULV çalışmaları (ince püskürtme tekniği ile oluşturulan sis) arttırıldı.

“İLÇE BELEDİYELERİ KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ”

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, 23-24 Haziran tarihlerinde tekrar yağan yağmurların göl ve çevresinde bulunan açık alanları su ile doldurduğunu belirterek, ufak alanlarda bulunan larvaların geniş alanlara yayıldığını söyledi.

Eryiğit, şöyle devam etti:

* Yaşanan bu durum kaynak sayısında artışlara sebep oldu. 25 Haziran'dan itibaren bu bölgede bulunan ekiplerin tamamı ilaçlama için yönlendirilmiş ve ekip sayısı artırıldı.

* Üç ilçe belediyesi ile yürütülen koordineli çalışmalar devam etmekte olup ULV sayıları arttırılarak bölgedeki kontrol sağlanmıştır. Bundan sonraki süreçte; bölgede ilçe belediyeler ile yürütülen koordineli yoğun ULV programı devam edecek.

* 29 Haziran'dan itibaren 2 adet amfibik araç ile larva mücadelesi sulak, sazlık alanlarda yoğun ilaçlama programı şeklinde devam edecektir. Bölgede, gündüz aktif ergin sivrisinek tespit edilmesi sebebiyle ile bu alanlarda uçkun mücadelesi yapılacaktır.