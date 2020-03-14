HDP: Cezaevlerindeki hasta, yaşlı tutuklular, çocuklu anneler tahliye edilmeli

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, salgınının cezaevlerine hızlı bir şekilde yayılabileceğini hatırlattı ve “Cezaevlerindeki doluluk oranı Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar yüksek bir noktaya ulaşmıştır. Koğuşlarda kalan kişi sayısı koğuş kapasitesinin oldukça üzerinde seyretmektedir” dedi.

HASTA VE YAŞLILAR TAHLİYE EDİLMELİ

Hasta, yaşlı ve çocuklu anne tutukluların tahliye edilmesi gerektiğini belirten HDP’li Dede, bu durumdaki mahkumlarla ilgili işlemlerin duruşma günü veya tutukluluk değerlendirme günü beklenmeksizin resen yapılması gerektiğini savundu. Dede “Yine hükümlüler açısından da başvuru beklenmeksizin resen inceleme yapılmak suretiyle infazlarının ertelenmesine karar verilmelidir.” diye konuştu.

Tekli hücrelerdeki mahkumlar dahil bütün mahkumların havalandırma kapılarının tam gün açık tutulması gerektiğini de belirten Dede şunları söyledi:

* Hem genel sağlık muayenelerinin hem de corana virüsü ile ilgili sağlık taramalarının cezaevlerinde sıklıkla ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Cezaevlerinde doluluk oranları çok fazla ve kapasitenin çok üstünde odalarda hasta tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır.

* Bu konu ile alakalı Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün bir an önce doluluk oranı fazla olan cezaevleri ve koğuşlarla ilgili bir düzenlemeye gitmelidir ve koğuşlarda yaşayabilecek kadar mahkumun kalmasını sağlamalıdır. Mahkumlara verilen yemeklerin hem hijyenik açıdan denetlenmesi hem de bağışıklık sistemini güçlendirecek daha sağlıklı yemekler verilmesi sağlanmalıdır.

* Aileler kaygılı… Bunun giderilmesi için telefon görüşme hakkının artırılması ve telefon görüşme hakkının avukatlara da tanınması gerekiyor. Cezaevine virüsün buluşması durumunda hızlı bir şekilde yayılacağını öngörmek mümkün. Dar bir alanda daha fazla insan aynı mekanı tuvaleti, banyoyu ve eşyaları kullanmak zorunda kalıyor.

* Şayet gerekli önlemler alınmaz ve burada ifade ettiğimiz talepler karşılanmazsa cezaevlerinde yaşanacak ölümlerin sorumluluğu Adalet Bakanlığı ve hükümette olacaktır.