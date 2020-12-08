HDP: İstanbul il binamızda 4 adet dinleme cihazı bulundu

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ile HDP İstanbul İl Eşbaşkanları Elif Bulut ve Erdal Avcı, İstanbul il binasında 4 tane dinleme cihazının bulunduğunu açıkladı. Dinleme cihazlarının İstanbul İl Eş Başkanlarının odalarında, kadın ve gençlik çalışma odaları ve toplantı odasında bulunduğu ifade edilen açıklamada, cihazların priz arkaları, lambalar ve üçlü prizde yer aldığı açıklandı. “İstanbul il binamıza nasıl yerleştirildi?” sorusunun sorulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“SADECE İSTANBUL İL BİNAMIZ İÇİN DEĞİL BAŞKA İL BİNALARI İÇİN DE GEÇERLİ”

“Bu konu aslında birçok soruyu gündeme getiriyor elbette ki. Bunları önce sormak istiyoruz. Birinci soru çok ciddi bir teknik çalışma ile yerleştirilmesi gereken bu suç aletlerinin nasıl yerleştirildiği sorusudur. Emniyet güçleri hukuksuz baskınlarla il binalarımıza dinleme cihazı yerleştiriyor. Bunun bizim açımızdan bir cevabı var.

Bu sadece İstanbul il binamız için değil başka il binaları için de geçerli olan bir cevaptır. Geçen haftalarda Van il binamızda, daha önce Diyarbakır il binamızda gerçekleşmişti. İl binalarımıza hukuksuz bir şekilde baskınlar yapılıyor.”

“DEFTERLER, LİSTELER DE YERLEŞTİRİYORLAR”

“İstanbul il binamızda 4 adet dinleme cihazı bulundu. Sadece dinleme cihazı değil, defterler, listeler de yerleştiriyorlar. Bunlar dinleme cihazlarıdır ama başka şeyler de yerleştiriyorlar. Diyarbakır il binamıza başka şeylerin yerleştirildiğini biliyoruz, gördük. Hukuki işlemleri başlattık. Çeşitli defterler çeşitli listeler işte bu şekilde yerleştiriliyor il binalarımıza. Bu profesyonel dinlemeleri ya İçişleri Bakanlığı ya da MİT yapıyor. Şimdi profesyonel bir teknikle yapılmış bir çalışma sonucunda bunu görüyoruz. Bunları kim yerleştiriyor olabilir? İkinci soru bu.”

“CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINA BAŞVURACAĞIZ”

“Türkiye'de bu kadar profesyonel çalışmayı yapabilecek iki kurum var; biri İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı Emniyet İstihbaratı diğeri de Milli İstihbarat’tır. Dolayısıyla bu iki kurum, İstihbarat ve Bakanlık dışında bu tür bir profesyonel çalışmayı yapabilecek herhangi bir kurum yoktur. Biz de zaten önümüzdeki günlerde yapacağımız suç duyurusunu bu kurumlara dönük olarak yapacağız. Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuracağız.”

“BÜTÜN SİYASAL VE TOPLUMSAL MUHALEFETE SESLENİYORUZ”

“Meclis içindeki ve dışındaki siyasi ve toplumsal muhalefete sesleniyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına, bütün yurttaş girişimlerine, demokrat ve vicdan sahibi yurttaşlara sesleniyoruz: Bakın esas itibariyle sizin siyaset ve muhalefet yapmanızı engellemek, zorlaştırmak, kriminalize etmek suçlu göstermek için bütün toplumsal ve siyasal muhalefetin muhalefet yapmasını engellemek için bu suç aletlerini kullanıyorlar.

İşte bu iktidar bu suç aletlerini kullanarak iktidarını sürdürebiliyor. Muhalefete ve demokrasi güçlerine çağrımızdır: Yasadışı dinlemeleri teşhir edin. (Dinleme cihazlarını göstererek) Buraya gördüğünüz gibi sim kart takılı, kayıtlar bu şekilde yapılıyor. Bu aletlerin hepsini suç duyurusunda kullanacağız. Bir yerde bulunduktan sonra diğer odaları araştırdık ve diğer odalarda da tespit ettik. Şu anda 4 adet bulduk. Başka var mı bilemiyoruz. Ama yine rastlarsak kamuoyuna sunacağız.”