HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip PKK kampından kaçtı

Batman’da 2016’da 12 yaşındayken önce Mardin’in Nusaybin ilçesine, ardından Irak’a götürülen S.B., Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenerek, terör örgütü PKK’nın kamplarından kaçtı.
BATMAN’A GÖTÜRÜLDÜ
Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olan S.B., Şırnak’ın Silopi ilçesinden alınarak memleketi Batman’a götürüldü.
PİŞMAN OLUP TESLİM OLMUŞ
Emniyet Müdürlüğü’nde ailesiyle buluşturulan S.B.’nin işlemleri sürürken, Diyarbakır’da HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip pişman olduğunu ve kaçtığını söylediği belirtildi. DHA