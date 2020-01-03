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HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip PKK kampından kaçtı

Diyarbakır'da, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenip, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan S.B. (16) isimli erkek, güvenlik güçlerine teslim oldu. İşlemleri süren S.B., Batman'da ailesiyle buluşturuldu.

19:01 -
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HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip PKK kampından kaçtı

Batman’da 2016’da 12 yaşındayken önce Mardin’in Nusaybin ilçesine, ardından Irak’a götürülen S.B., Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenerek, terör örgütü PKK’nın kamplarından kaçtı.

BATMAN’A GÖTÜRÜLDÜ

Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olan S.B., Şırnak’ın Silopi ilçesinden alınarak memleketi Batman’a götürüldü.

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PİŞMAN OLUP TESLİM OLMUŞ

Emniyet Müdürlüğü’nde ailesiyle buluşturulan S.B.’nin işlemleri sürürken, Diyarbakır’da HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip pişman olduğunu ve kaçtığını söylediği belirtildi. DHA

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