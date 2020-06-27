HDP’li 3 vekilde corona tespit edildi

Meclis’te yapılan testlerle bir HDP’li milletvekilinin sonucu pozitif çıkmıştı. Bugün HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç toplamda 3 HDP’li milletvekilinde corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Yazılı yapılan açıklamada vekillerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Daha önce de açıkladığımız gibi grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmiştir.

* Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır.

* Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir.

* Yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceğiz. (DHA)