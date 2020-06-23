HDP’li belediye başkanı gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birimler terör örgütü PKK/KCK ile ilgili çalışma yaptı.

Güvenlik güçlerinin ortak yaptığı 8 aylık çalışmada Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediyesi’nin HDP’li Başkanı Bekir Polat ve eşbaşkan Canan Tağtekin ile birlikte bir kişi daha ‘bölücü terör örgütü üyesi olmak’ iddiasıyla bugün gözaltına alındı.

Sarıcan Belediyesi önünde jandarma ekipleri tedbir alırken, terör ekipleri de hem şüphelilerin adreslerinde hem de belediyede arama yaptı. Aramada ele geçirilen çeşitli dokümanlara el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan üç kişinin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.