HDP’li belediye başkanı partisinden istifa etti!

31 Mart yerel seçimlerinde HDP’den Kozluk Belediye Başkanı seçilen Ayhan Eren, yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* 31 Mart Yerel Seçimleri’nde halkın teveccühüyle Kozluk Belediye Başkanı olarak seçildim.

* Gerek seçim kampanyamda gerek sonrasında yaptığım tüm açıklamalarda tek öncelik ve hassasiyetimin Kozluk halkına yapacağım hizmetler olduğunu defalarca ifade ettim.

* Bir belediye başkanının seçildikten sonra, tüm politik çıkar çatışmalarından sıyrılarak seçildiği toplumun tamamını temsil etmesi ve tamamına hizmet götürmesi gerektiği düşünmekteyim.

* Halkımız bir yıllık dönemde kısıtlı imkanlara rağmen, ayırım yapmadan ve kişisel çıkar gözetmeden canla başla, hatta kişisel imkanlarımla nasıl hizmet ettiğimizin en yakın tanığıdır.

* Tüm bu süreçlerde seçime girdiğim partinin siyaset ve yerel yönetim anlayışında sağlıklı hizmetler ve sağlıklı bir siyaset yapmanın imkansız olduğunu müşahede ettim.

* Bu sebeple 30 Aralık 2019'da düşünsel ayrılıklar yaşadığım partiden istifa ettim.

Eren, açıklamasını şöyle sürdürdü:

* Siyasal ve düşünsel ayrılıklar sonucu evrensel ve yasal haklarım gereği yaptığım bu istifa, ifade hürriyetinin basit bir tezahürü ve insan haklarının bir gereğidir.

* Ancak bu hakkıma karşılık aylar sonra istifa ettiğim partinin temsilcilerinin yaptığı itham ve tehdit dolu açıklamalar, istifa kararımın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

* Gelinen son süreçte tüm Kozluk halkımıza can ve başla hizmet etmeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum.

* Belediye Başkanlığına seçildiğim günden bu yana desteklerini esirgemeyen hemşehrilerime saygı ve şükranlarımı sunuyorum. İHA