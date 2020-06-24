HDP’li belediyeye kayyum atandı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediyesi’nin HDP’li Başkanı Bekir Polat dün gözaltına alınmıştı. Sarıcan Belediye Başkanı Bekir Polat'ın yerine Elazığ Vali Yardımcı Erkan Kaçmaz, Sarıcan Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

HDP’Lİ BAŞKAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konuya ilişkin Elazığ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat, “Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan” Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/17748 sayılı soruşturması kapsamında 23.06.2020 tarihinde göz altına alınmıştır.

* Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat hakkında devam eden Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/17748 sayılı soruşturma dosyası ve bu dosya kapsamında gözaltında alınması göz önünde bulundurularak, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığı'nın 23.06.2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine aynı Kanunun 46'ıncı maddesi kapsamında Elazığ Valiliği Vali Yardımcı Erkan Kaçmaz, Sarıcan Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.