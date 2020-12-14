HDP’li eski belediye başkanına dokuz yıl hapis

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü PKK’ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 19 Ağustos günü güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Kocaköy Belediyesi’nin eski başkanı HDP’li Rojda Nazlıer hakkında açılan davanın karar duruşması yapıldı. Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Nazlıer, katılmazken avukatları hazır bulundu.

‘SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK’TAN CEZA ALDI

Savcı, önceki celsede mahkemeye mütalaasını sunarak, Rojda Nazlıer’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan cezalandırılmasını istedi. İddia makamı ve Nazlıer’in avukatlarının beyanlarını alan mahkemeye heyeti, davanın kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan dokuz yıl hapis cezası verdi. (DHA)