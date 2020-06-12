HDP’li Hüda Kaya’nın Diyanet’le ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Diyanet İşleri Başkanı ile Ankara Barosu arasında yaşanan “LGBT” tartışmasını Meclis'e taşıdı. Kaya'nın, sözleri sosyal medyada gündem oldu.

“DİYANET MEŞRU DEĞİLDİR”

Diyanet'in ‘muhafazakarız ve aile kutsiyetine sahip çıkıyoruz' diyerek kendini kutsalların sahibi gibi iddia edemeyeceğini belirten Kaya şunları kaydetti:

* AKP Genel Başkanı'nın da LGBT'ler hakkında söylediği sözleri gidip internetten okuyun. Kaldı ki Diyanet İşleri, ben bir Müslüman olarak, beni temsil eden bir kurum asla değildir. Meşru değildir. Çocuklarımızın bile öğrettiği din derslerini aldırabilecek kadar bile bir güvene sahip değildir.

* Diyanet bizim adımıza ahkam kesemez. Diyanet kendi düşüncesini söylüyorsa, Barolar da kendi düşüncesini söyleme hakkına sahiptir.

* Tekçil bir durum yoktur ortada. Mezhepçi, Emevici düşünceyi bu toplumun İslam adına dayatma hakkına sahip değilsiniz.

“DİYANET DİN ADINA KONUŞACAKSA…”

Diyanet'in, din adına konuşacaksa, hırsızlık için, çocuk tecavüzcüleri için, yolsuzluklar için ve boş yere, haksız yere öldürülen insanlar için konuşması gerektiğini savunan Kaya, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Kur-an'da insani değerlerin en temel hakkı olan düşünce hakkı için, özgürlük için konuşmalı. İnsan olmanın, dinin bütün temel hakları katledilirken kalkıp sadece bütün kötülükleri tek bir noktada yoğunlaştırması onu, Diyanet'i meşru kılmaz”