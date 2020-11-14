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HDP’li ilçe başkanı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda Halkların Demokratik Partisi (HDP) Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kızıler, tutuklandı.

Güncellenme: 17:08, 14/11/2020
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HDP’li ilçe başkanı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şubesi ekipleri, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK ile bağlantısı olduğu iddiası üzerine HDP ilçe başkanının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan operasyonda, İstihbarat ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışma sonrasında HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler (33), Pazarcık İlçesi Memişkahya Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından Yörük Selim Hastanesinde sağlık kontrolü yapıldıktan sonra Pazarcık Adliyesine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Kızıler, sevk edildiği adliyede ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. (İHA/DHA)

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