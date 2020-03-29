HDP’li vekilin corona anonsuna soruşturma!

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, corona virüsü salgınıyla ilgili Diyarbakır sokaklarında yanında bulunan bir kişi aracılığıyla megafonla Kürtçe anonsla provakatif açıklamalar yaptırdı.

Açıklamalarda, “Evinizden çıkmayın, hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün. Biz istemiyoruz Kürt halkı ölsün. Siz de istemeyin ki ölüm topluluğunuzun içine girmesin.” ifadeleri yer aldı.

HDP’LİLERDEN PROVOKATİF ANONS

HDP’li Tosun’un talimatıyla megafondan çevredekilere seslenen kişi, şu ifadeleri kullandı;

*Gençler adına size çağrıda bulunuyoruz. Onurlu halkımız; korona virüsü bütün dünyada dağılmıştır. Biz virüsü bir birimizden alıyoruz ve hasta olanlar bunu çevresindekilere dağıtıyor.

*Hükumet halk için tedbirler almıyor. Alınan tedbirler eksiktir ve yeterli değil. Bizim kendimize, ailemize ve halkımızdan haberdar olmamız lazım.

*Dışarı çıkmamamız lazım, ellerimizi defalarca sabunla yıkamamız lazım. Elimize kolonya dökmeliyiz, birbirimizi kucaklamamalı ve tokalaşmamalıyız.

*Unutmayın bizim ve halkımızın korunması bizim elimizdedir. Evinizden çıkmayın, hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün. Biz istemiyoruz Kürt halkı ölsün. Siz de istemeyin ki ölüm topluluğunuzun içine girmesin.

HDP’Lİ TOSUN’A SORUŞTURMA

Tepki çeken anons görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Remziye Tosun ile anons edilen kişi hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik’ suçundan soruşturma başlatıldı.