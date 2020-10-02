HDP’li vekillere müdahale

HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla Kars Belediyesi’ne kayyum atandı.

Kararın ardından açıklama yapmak isteyen HDP’li milletvekillerine polis müdahale etti.

VALİ, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi” denildi.

VEKİLLER BELEDİYE BİNASINA YAKLAŞTIRILMADI

Kayyum atanması kararı sonrasında HDP'li milletvekilleri Dersim Dağ ve Habip Eskik'in de bulunduğu grup belediye binası önünde açıklama yapmak istedi. Belediye binası önüne HDP'lileri yaklaştırmayan polis, aralarında vekillerinde olduğu partililere müdahale etti.

Yapılan müdahale sonrasında Kars Belediyesi’ne giriş ve çıkışlar kapatıldı.