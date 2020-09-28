Hedeflerinde akademisyenler vardı: 1 milyon TL’lik vurgun

Van'da polis ekiplerince yapılan 2 aylık çalışma sonucu, genellikle akademik unvan sahibi olan şahıslardan makalelerinin yayınlanması vaadiyle para talep ederek 50 şahıstan yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağlayan 4 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada çete üyelerinin uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan WEB sitelerinin kaynak kodlarını kopyalayarak sahte web siteleri oluşturduğu ortaya çıkarıldı.

50 KİŞİDEN 1 MİLYON TL TOPLADILAR

Türkiye’de ve yurtdışında yaşayan genellikle akademik unvan sahibi şahıslarla irtibata geçen çete üyeleri web siteleri aracılığıyla makalelerinin yayınlanması vaadiyle para talep etti. DolandırıcıLarın bu yöntemle 50 şahıstan yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağladı tespit edildi.

Çetenin yöneticisi konumundaki İran uyruklu Y.E. ile Türk vatandaşı K.A., M.G. ve H.A. Van ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ÇETE LİDERİ İRAN’LI

Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 3 bin 350 dolar, çeşitli ülke konsoloslukları ve konsolosluk çalışanları adına düzenlenmiş sahte kaşeler, sahte bandroller, sahte mühürler, suçun işlenmesinde kullanılan çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi. (İHA)