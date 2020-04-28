Hedefteki isim Ankara Barosu Başkanı konuştu

Cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın “Eşcinsellik, hastalıkları beraberinde getiriyor, nesli çürütüyor” sözlerine karşı yaptıkları açıklama yüzünden hakkında soruşturma başlatılan Ankara Barosu’nun Başkanı Erinç Sağkan, Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın da “Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan bir saldırıdır” diye sert tepki gösterdiği Sağkan, Ankara Barosu'nun din ve vicdan özgürlüğünü her zaman en üst perdeden savunduğunu belirtti ve Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasına karşı yaptıkları yazılı açıklamaya açıklık getirdi.

“Bizim konumuz hiçbir bilimsel veriye dayanmadığı halde eşcinselliğe ve nikahsız yaşama pratiğine kitlesel olarak hastalık atfedilmesi, bu kişilerin ötekileştirilmesi ve hedef haline getirilmesidir” diyen Sağkan, yine çok konuşulacak yorumlarda bulundu…