Hedefteki isim RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den çarpıcı açıklamalar

FOX, Halk TV, Tele 1 ve Habertürk'teki Fatih Altaylı'nın programına ceza yağdıran RTÜK, ölüm tehditleri savrulan kanalı, son toplantısında gündemine bile almamış, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise “görevli olduğu için” Üst Kurul Toplantısı’na katılmadığı ortaya çıkmıştı.

Şahin bugün katıldığı programda hakkındaki iddialara ve başkanlık ettiği kurula yönelik eleştirilere yanıt verdi.

“Salgınla Mücadele Sürecinde RTÜK” konulu video konferansta konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“HALK TV VE FOX TV İLE ÖZEL BİR SORUNUNUZ MU VAR?”

Başkan Şahin video konferansta “RTÜK'ün son kararları çok tartışıldı. Halk TV ve FOX'la özel bir probleminiz mi var?” sorusuna, “Sadece FOX ve Halk TV değil, bir de Tele1 var. Tele1'le de bir sorununuz mu var diye bize sıklıkla soruyorlar. Hayır bizim hiçbir kanal ile bir sorunumuz olamaz, olması mümkün değildir… Ben bunun algı olduğunu düşünüyorum. Bazen algı olgunun önüne geçer. Maalesef bilinçli bir şekilde bazı kesimlerin bu algıyı oluşturduğunu üzülerek görüyorum ve işin kötü tarafı bunda da başarılı oluyorlar. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki RTÜK, hiçbir kanala hiçbir medya kuruluşuna karşı bir tutumu olamaz veya onun yanında yer alamaz” diye yanıt verdi.

Başkan Şahin “RTÜK elinde sopa bekliyor şeklinde bir görüş de var. Buna ne diyorsunuz bu da mı algı?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi;

* RTÜK'ün yeri geldiğinde ceza verme yetkisi var ama ben göreve geldiğim ilk gün de şunu söylemiştim: RTÜK, sadece verdiği cezalarla anılan bir kurum olmayacak. Bundan sonraki süreçte yol gösteren ve ön açan bir kurum olacak dedim.

* Fakat şimdilik elimizdeki imkânlar belli. Önce uyarıyoruz. Bunu gerçekten çok güzel işletiyoruz. Bütün arkadaşlarımız hem ilgili dairedeki arkadaşlarımız hem başkan yardımcılarımız hem de bizim ekimizdeki arkadaşlarımız… Kanunumuza göre bir eksiklik, aksaklık veya ihlal varsa önce onu uyarıyoruz.

* Uyarıyı dikkate alanlarla ilgili bir sorunumuz yok. Çoğunlukla da uyarılarımız dikkate alınıyor. Ama uyarılarımız dikkate alınmazsa ne yapacağız Musa Bey? Ondan sonraki süreçte para cezaları ile yayın durdurma cezaları ile yayın durdurma cezaları ile ve en son nihayetinde de lisans iptaline kadar…

* Evet elimizde bir imkân var ancak biz bunu şimdiye kadar hiç işletme taraftarı değildik. Fakat son dönemdeki özellikle pandemi dönemindeki birtakım yayınlardaki eksiklik, aksaklık ve ihlalleri görünce, sizin ironi şeklinde sorduğunuz, sopayı kullanma ihtiyacı hissettik. Bu çok canı gönülden istediğimiz ve uyguladığımız bir yöntem değil.

ÜLKE TV'DEKİ SKANDAL SÖZLER…

Başkan Şahin Ülke TV'de Sevda Noyan'ın sarf ettiği korkunç sözlerle ilgili ise şunları kaydetti;

* Ülke TV'de benim açımdan talihsiz diyebileceğim bir açıklama yapıldı. Komşuları ile ilgili bir söylemde bulundu. Tabii burada güzel olan ve bizi sevindiren olay şu: İlgili televizyon kuruluşu hemen bir açıklama yaptı. Böyle bir söyleme katılmadıklarını, darbeyi kınamanın ve lanetlemenin ötesindeki söylemlerin asla ve asla altında imzalarının olmayacağını söylediler.

“MODERATÖR ÖZÜR DİLEDİ”

* Yayıncılık tarafından ve üst kurul tarafından baktığımız zaman bu bizim için sevindirici bir olay. Bunun da moderatörlüğünü yapan Esra Hanım'la ilgili de bir açıklama yapıldı. Esra Hanım'ın kendisi tarafından da bir açıklama yapıldı. Kendisinin o an müdahale edebileceği ama etmeme gafletinde bulunduğu gibi, özür mahiyetinde bir açıklama yapıldı. Bunlar yayıncılık anlamında güzel gelişmeler. Bizi sevindiren ve elimizi rahatlatan gelişmeler.

“BÜYÜTÜLECEK BİR KONU DEĞİL”

* Ülke TV ile ilgili raporlar üst kurula gelecek. Ancak verilecek bir müeyyide varsa, bu müeyyidenin bir darbe sevicilerini, darbeyi övenleri sevindiren ve onları gülümseten bir ceza olmaması gerektiğini düşünüyorum. Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil.

“MAZERETLİ DEĞİLDİM GÖREVLİYDİM”

Ebubekir Şahin ayrıca RTÜK toplantısına katılmadığı, skandal yayının RTÜK gündemine alınmadığı haberleri için ise “Nedir sizdeki bu RTÜK ve RTÜK Başkanı düşmanlığı. Kaç kez söyledim. 3 ay önce belirlenen başka bir toplantım sebebi ile şehir dışındaydım. Mazeretli değildim,raporlu hiç değildim sadece görevliydim. Halkımıza bile bile yalan söyleyerek kin ve nefrete sevk etmeyin.Yaptığınız suçtur” diye yanıt verdi.