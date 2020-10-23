Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı

Esenyurt Battalgazi Mahallesi'ndeikamet eden Beytullah Çelebi (47) bir süre önce komşusu Sevim E.(27) ve Yahya E. (38)'nin çocuklarına bisiklet hediye etti.

Komşular arasında dün akşam bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonrası Çelebi, komşusundan hediye ettiği bisikleti geri istedi. Bunun üzerine yeniden alevlenen kavgada Sevim E., Çelebi'yi kalbinden yanındaki eski kayınvalidesini de karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Çelebi hayatını kaybetti.

Olaya karışan karı koca ise polis ekipleri tarafından saklandıkları adreste yakalanarak adliyeye sevk edildi.