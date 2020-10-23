Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı

İstanbul Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde komşusunun çocuğuna hediye ettiği bisikleti geri isteyen adam, çıkan kavgada komşusunun karısı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Güncellenme: 14:24, 23/10/2020
Haberler Gündem
Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı

Esenyurt Battalgazi Mahallesi'ndeikamet eden Beytullah Çelebi (47) bir süre önce komşusu Sevim E.(27) ve Yahya E. (38)'nin çocuklarına bisiklet hediye etti.

Komşular arasında dün akşam bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonrası Çelebi, komşusundan hediye ettiği bisikleti geri istedi.  Bunun üzerine yeniden alevlenen kavgada Sevim E., Çelebi'yi kalbinden yanındaki eski kayınvalidesini de karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Çelebi hayatını kaybetti.

Olaya karışan karı koca ise polis ekipleri tarafından saklandıkları adreste yakalanarak adliyeye sevk edildi.

 

Bisiklet Esenyurt istanbul kavga Polis
Yayınlanma Tarihi:13:46,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more