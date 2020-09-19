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Hekimler için denk olmayan sınav

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yurtdışından mezun hekimlere açtığı denklik sınavında Türklere 40 kişilik kontenjan ayırdı, yazılı ve sözlü sınavı şart koştu.

Deniz AYHAN
06:00 -
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Hekimler için denk olmayan sınav

Suriyeli adaylara ise 80 kişilik kontenjan ayrıldı, yalnızca mülakata katılacakları belirtildi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlayda Aksoy, sosyal medya hesabından skandal iddiayı gündeme getirdi.

Aksoy, “Sınavı geçenler Sağlık Bakanlığı devlet kadrolarına atanacak” dedi. İlanda, “Adayın Türkçe bilmediği durumlarda mülakat sürecinde yanında resmi yeminli mütercim tercüman bulundurma hakkı vardır” ifadesine yer verildi.

İlayda Aksoy

2 binin üzerinde T.C. uyruklu doktor, Türkiye'de denklik beklerken, 5 Ekim'de Suriyelilere mülakatı yapılacak olan bu ilan büyük tepki topladı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ise İlay Aksoy'un paylaşımını alıntılayarak, “Yoruma gerek bile yok” dedi.

Son güncelleme: 05:06 19.09.2020
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