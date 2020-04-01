Hekimler patronun insafına bırakılmaz

Özel hastanelerin pandemi hastanesi ilan edilmesiyle birlikte poliklinik ve ameliyatları durdurmak zorunda kalan hastanelerdeki hekimler gelir kaybına uğradı.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, Covid 19 vakalarına bakan tüm hekimlerin korunması gerektiğini söyledi.

Her branştan hekimin konsültasyonlara çağrıldığı bir ortamda tüm sağlık hizmetlerinin Covid riski altında verildiğini belirten Prof. Adıyaman, şöyle konuştu:

*Özelde çalışan doktorların geçmiş ücretlerini bile alamamaları kabul edilemez. Özeldeki doktorların patronların insafına bırakılması doğru değil. Hükümet özel sektördeki hekimlerin de korunduğu bir düzenleme yapmalı.