Hekimlerden çağrı: Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilsin

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye'nin birçok ilinden Covid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmesi çağrısında bulunan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının videosunu paylaştı.

İstanbul, Şanlıurfa, Bartın, İzmir, Giresun, Aydın, Mersin, Denizli ve Bolu-Düzce illerindeki tabip odasına üye hekimler tarafından çekilmiş videoları sosyal medya hesabından paylaşan TTB, “Türkiye’nin dört bir yanından sesleniyoruz” notunu düştü.

HEKİMLER, TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ÇAĞRIDA BULUNDU

O illerden gelen çağrılar ise şu şekilde:

İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan açıklama: “Kurallara göre bir iş kolunda hastalık nedeni olabilecek bir iş varsa meslek hastalığı sayılmalıdır. Covid virüsünü taşıyan hastanın tanısını ve tedavisini yapan sağlık çalışanları değil mi? Kurallara göre bir hastalık bir iş kolunda toplumun diğer kesimlerine göre daha yaygınsa meslek hastalığı sayılmalıdır. Pandemide toplumun diğer kesimlerine göre sağlık çalışanları daha fazla hastalanmış ve daha fazla ölüm gerçekleşmiştir.”

Şanlıurfa Tabip Odası hekimleri tarafından yapılan açıklama: “Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilsin.”

Bartın Tabip Odası tarafından yapılan açıklama: “Dirimizi koruyamadınız, tükeniyoruz. Bari ölümüzü koruyun. Covid-19 hastalığı meslek hastalığı kabul edilsin.”

İzmir Tabip Odası hekimleri tarafından yapılan açıklama: “Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilsin.”

Giresun Tabipler Odası tarafından yapılan açıklama: “Tükendik. Başta kaybettiğimiz meslektaşlarımız olmak üzere Covid-19'un tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesini talep ediyoruz.”

Aydın Tabip Odası tarafından yapılan açıklama: “Meslek hastalığı, mesleki risklere maruz kalınması sonucu oluşur. Sağlık çalışanları da gün geçtikçe oranı artan bir şekilde Covid riskine maruz kalmaktadırlar.”

Mersin Tabip Odası tarafından yapılan açıklama: “Tüm dünya kabul ediyor ama Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtemiyor.”

Denizli Tabip Odası tarafından yapılan açıklama: “Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilsin.”

Bolu-Düzce Tabip Odası tarafından yapılan açıklama: “Her gün yeni bir meslektaşımızın hastalandığını ya da kaybedildiğini duyuyoruz. Covid-19 tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı olmalı.”

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