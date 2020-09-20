Hekimlerin anketinden çarpıcı sonuç: 600 bin kişi izolasyonda olmalıydı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ankete 62 ilden her birinin ortalama 8.49 hastayı izlediği 9 bin 103 aile hekiminin katıldığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Aile hekimlerinin pandemi sürecini nasıl değerlendirdikleri ve izlediklerini anlamak, COVID-19 vakaları ve onların temaslılarıyla ilgili çalışmaları bilmek ve sağlık çalışanlarının sağlığıyla ilgili durumu öğrenmek amacıyla yapılan ankete katılan hekimler, ülkemizde vakaların pik yaptığı Nisan ayından daha fazla olduğunu dile getirdi.

Hekimlerin neredeyse tamamı salgının İstanbul'dan Anadolu'ya yayıldığını ifade etti. Ankette tespit edilen bir diğer ilginç veri ise ülkemizde 600 bine yakın kişinin izolasyonda olması gerektiği oldu.

NİSAN AYINDAN DAHA FAZLA VAKA VAR

TTB'nin anketinde geçtiğimiz Nisan ayında ülkemizde salgının pik yaptığı ve günde 4 bin üzeri yeni vaka ve 60 bin üzeri aktif vakanın olduğu dönem olduğuna dikkat çekilerek “7-14 Eylül 2020 tarihlerinde bu sayılar bin 500 ve 25 bindir. Salgının güncel durumunu görmek üzere katılımcılara Nisan ayına göre izlem sayılarının artıp artmadığı soruldu. Katılımcıların yüzde 72'si izlem sayılarının, salgının tepe noktasını yaşadığımız Nisan ayına göre arttığını belirtti” denildi ve açıklanan rakamların o dönemle karşılaştırıldığında daha az olmasına karşın, vakaların çok daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

SALGIN İSTANBUL'DAN YAYILDI

Çalışmaya katılan 62 ilden İstanbul dışında tüm illerde aile hekimleri izlem sayılarının Nisan ayına göre arttığını, salgının İstanbul'dan Anadolu'ya yayıldığını belirtti.

600 BİN KİŞİNİN İZOLASYONDA OLMASI GEREKİR

Aile hekimlerinin izlenen vaka ve temaslı sayılarındaki artışın, Sağlık Bakanlığının açıkladığı vaka sayılarıyla kıyaslandığında daha fazla olduğu, çalışmaya katılan aile hekimlerinin izlem listelerinde toplam 23 bin 437 kişi bulunduğuna dikkat çekildi.

Anketi düzenleyen uzmanların bu bölümle ilgili değerlendirmesinde, “Toplam izolasyondaki kişi sayılarına dair veri olmamakla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Eylül tarihli basın toplantısında ‘evde izole olması gereken kaç kişi aramızda' sorusuna ‘şu an 100 bini aşkın kişi evde izole olması gerekirken şehirlerarası seyahate çıkıyor' yanıtını verdi.

Çalışma verilerini genellersek ülkemizde 600 bine yakın kişinin izolasyonda olması gerekir. Sağlık Bakanının izolasyona uymayan hasta verisi de bu sayıya uygundur” görüşleri paylaşıldı.

Ankete katılarak Covid-19 hastaları hakkında bilgi veren hekimlerin her birinin ortalama 8.49 hastayı izlediği vurgulandı.

COVID-19 GEÇİREN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI ARTTI

Düzenlenen anket sorularını yanıtlayan hekimlerin yüzde 41'i görev yaptıkları Aile Sağlığı Merkezinde Covid-19 geçiren sağlık çalışanı olduğunu söyledi.

Anket değerlendirilmesinde bu sorun şu ifadelerle dile getirildi;

“Anketi yanıtlayan 10 kişiden 4'ünün çalıştığı aile sağlığı merkezinde en az 1 kişi COVID-19'a yakalanmıştır. 2020 Mayıs ayında TTB tarafından yapılan çalışmada bu oran yüzde 11 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç aile sağlığı merkezlerinde enfeksiyon kontrol eğitimleri, koruyucu ekipman ve mesafe kurallarına uyumda önemli bir sorun olduğuna işaret etmektedir.”

TÜRKİYE'DE VAKA SAYILARI ARTIYOR Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 19 Eylül Cumartesi gününün verilerine göre son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybederken, bin 538 yeni corona virüsü vakası tespit edildi. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 301 bin 348'e, toplam vefat sayısı da 7 bin 445'e yükseldi.

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