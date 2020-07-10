‘Hells Angels’in lideri Necati Arabacı gözaltına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 14 Ağustos 2019 tarihinde yaşanan cinayetle ilgili olarak ‘Hells Angels’ üyesi (Cehennem Melekleri) 5 şüpheli yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte olayın azmettiricisi olarak tespit edilen örgütün lideri Necati Arabacı, bugün İzmir’in Çeşme İlçesinde yakalanarak Bodrum'a getirilmek üzere gözaltına alındı.

Geçen yıl Bodrum'da gerçekleştirilen ve rakip çete üyeleri arasındaki husumetten kaynaklı olduğu anlaşılan cinayet olayı ile ilgili olarak tespit edilen diğer 2 şüpheli H.N.U ve O.P. de Muğla’nın Menteşe ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi. (İHA)