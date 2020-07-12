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‘Hells Angels’ın lideri Necati Arabacı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen yıl işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranırken, Çeşme'de yakalanan 'Hells Angels' (Cehennem Melekleri) adlı suç çetesinin lideri Necati Arabacı tutuklandı. Arabacı "Cehennem Necati" lakabıyla da biliniyordu.

10:34 -
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‘Hells Angels’ın lideri Necati Arabacı tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Ahmet Atik’in yaşamını yitirdiği ve yanındaki 1 kişinin yaralandığı 14 Ağustos 2019’daki cinayetle ilgili suç çetesi ‘Hells Angels’ (Cehennem Melekleri) üyesi 5 kişi yakalanmıştı. Polisin derinleştirdiği soruşturmada, azmettiricinin INTERPOL tarafından da aranan örgütün lideri Necati Arabacı olduğu tespit edildi. Arabacı, İzmir’in Çeşme ilçesinde önceki gün yakalandı.

ÖNLEMLER DİKKAT ÇEKTİ

Cinayete karıştıkları belirlenen H.N.U. ve O.P. de Muğla’nın Menteşe ilçesinde yakalanarak Arabacı ile birlikte Bodrum’a getirildi. 3 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Muğla merkezden çevik kuvvet ekipleri de gelirken, adliye çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

“Cehennem Necati” lakabıyla da bilinen Necati Arabacı ve cinayete karıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. (DHA)

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Son güncelleme: 11:13 12.07.2020
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