Hem de acil servisin önünde: Skandallar virüs gibi hız kesmiyor!

Menderes Mahallesi’nde özel bir hastanenin acil servisinin bulunduğu 307’nci Sokak’ta oturan gelinin, damat ve yakınları tarafından evden alınması büyük bir ihmaller zincirine dönüştü.

DHA’nın haberine göre; damat üç müzisyenden oluşan mini orkestrayı gelinin evinin önüne getirerek yakınları ile beklerken, kalabalık giderek arttı.

Gelinin baba evinden alınması ile birlikte müzisyenler birbirinden hareketli parçaları çalmaya başladı. Bazı gençler de düğünlerde kullanılan sis dumanları yaydı.

Yakındaki özel hastanenin yatan hasta ve acil servis girişi yaklaşık yarım saat kapandı. Damat ve gelin sokakta oynarken, bazı yakınları da onlara para yapıştırdı, maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Gelin ve damadın minibüse binip ayrılmasıyla da kalabalık dağıldı. (DHA)