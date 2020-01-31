Hem de İstanbul’un göbeğinde… Polis okulunda 10 gün ‘uyuz’ tatili!

Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu idaresi, okulda eğitim gören çok sayıda polis adayında uyuz tespit edilince harekete geçti.

Uyuzun öğrenciler arasında hızla yayıldığı anlaşılınca yönetim, okulun 10 gün tatil edilmesine karar verdi.

DHA’nın haberine göre; ayrıca okul ile yurt ve lojmanların içerisinde bulunduğu kampüs boşaltılıp ilaçlamaya alındı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, piyasada uyuz ilacı bulunmadığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

UYUZ HASTALIĞI NEDİR?

Uyuz hastalığı, “sarcoptes scabiei von hominis” adlı akarın neden olduğu bir tür cilt hastalığıdır.

Kaşıntı ve döküntüye neden olan uyuz hastalığı, özellikle sonbahar ve kış aylarında artış gösterir ve son derece bulaşıcıdır.

Dünya çapında oldukça yaygın olarak görülen “sarcoptes scabiei von hominis” akarının cildin üst katmanına yerleşmesiyle ortaya çıkan uyuz, akarın ciltte tüneller açarak ilerlemesine bağlı olarak kaşıntıya neden olur.