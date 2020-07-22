Hem görüntüsü hem de fiyatıyla dikkat çekti!

Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde belediye tarafından kurulan kurban pazarına üreticiler hayvanlarını getirmeye başladı.

28 BİN TL’YE ALICI BEKLİYOR

72 bin metrekare alan üzerine kurulu pazarda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar görücüye çıktı. Muş Malazgirtli bir üretici tarafından getirilen 1 ton 200 kiloluk boğa ise büyük ilgi gördü. Esenyurt kurban pazarının gözdesi olan üç yaşındaki boğa, 28 bin liradan alıcısını bekliyor.

“HEP YEM VE ARPAYLA BESLEDİK”

Paşa'nın sahibi Naim Tüfenci, “Paşa 1 ton 200 kilonun üzerinde. Kendi hayvanlarımız, hep yem ve arpayla besledik. 28 bin liraya satıyoruz. Simental cinsi bir hayvan, şimdiden alıcısına hayırlı olsun” dedi.

Esenyurt Belediyesi 72 bin metrekare alan üzerine kurulan 150 çadırlık kurban satış ve kesim alanında corona virüs önlemlerini uyguluyor. Kurban alanında yapılacak dezenfeksiyon ve sinek ilaçlama çalışmaları ise bayram sonuna kadar devam edecek.

Ayrıca kesimhanenin de içerisinde bulunduğu pazarda kurban satıcıları için 2 seyyar duş ve seyyar lavabo, 2 büfe, kafeterya, mescit ve 2 otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

Esenyurt Belediyesi kurban satış ve kesim alanları dışında satış ve kesim yapılmasına izin vermeyecek. Belirlenen 7 kapalı pazar ve 1 kesimhanede bayram boyunca veteriner hekimler görev yapacak.