Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından kentin birçok noktasında denetim yaptı.

Ekipler, Bulak Kavşağı'nda durdurdukları minibüs sürücüsü M.T'nin kısıtlamaya uymadığını ve corona virüsü temaslısı olduğu için karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Hem kısıtlamayı hem de karantinayı ihlal eden M.T'ye idari para cezası uygulandıktan sonra karantinaya alınmak üzere ambulansla yurda gönderildi.

Uygulama kapsamından ekiplerin durdurdukları otomobilin sürücü İlyas D'nin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini belirledi. İlyas D, kendisine idari para cezası uygulayan ekiplere, İstanbul'dan hastanede tedavi gören kayınbabasını ziyaret için geldiğini, İstanbul'dan çıkarken aldığı yakıt fişini göstererek , “Sokağa çıkma kısıtlamasını biliyorum. Saat 15.00'da çıktım ama İstanbul trafiği. Çıkamıyorum, yetişemiyorum'' dedi. (İHA)

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