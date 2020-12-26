Hemşire, mimar, mühendis… Binlerce mezun ama işsiz genç, atanmayı bekliyor

Diyetisyen, mühendis, hemşire, mimar, sosyolog, psikolog, teknisyen, diyetisyen, tekniker, paramedik, fizyopterapist…

Onlar KPSS B grubu memur adayları. KPSS B grubunda 2 yılda bir sınav yapılması atama bekleyen gençlerin sayısını artırıyor.

Yüksek puan alanlar atanamıyor, istediği sonucu alamayan ise diğer sınav için 2 yıl bekliyor. Tüm bu süreç nitelikli ama işsiz genç sayısını günden güne artırıyor. O gençler sorunlarını sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

Gençler, daha fazla 2 yılların heba olmaması adına ÖSYM sınav takvimine ön lisans ve orta öğretim için sınav eklenmesini, tekli yıllarda A grubu ve sadece öğretmenler için yapılan sınavların tüm adayları kapsamasını istedi.

İKİ YILDA BİR SINAV MAĞDUR EDİYOR

KPSS B grubu adayları 2 yılda 1 sınava girerek mağdur edildiklerini şöyle anlattı:

*Bu sınavın 2021 dahil her yıl olması adına resmi adımlar attık ancak henüz yetkililerden bir dönüş alamadık.

*Daha fazla mağdur edilmemek adına sesimizi duyurmaya devam ediyoruz.

*Özellikle 2020 yılında pandemiden dolayı çok mağdur olduk ve bir sonraki sınavı 2 yıl beklemek zorunda kalıyoruz.

140 BİN TIBBİ SEKRETER ATAMA BEKLİYOR

140 bin mezunu olan Tıbbi Sekreterlik bölümü mezunları da mağdur olduklarını ifade etti. Yetkililere seslenen mezunlar, 140 bin mezunu olan Tıbbi Sekreterlik mezunu öğrencilerinin atama sayısını artırmaya yönelik çalışa yapılıp yapılmadığını sordu.

TAŞERONA KADRO BEKLENTİSİ

Taşeron düzenlemesi binlerce işçiyi sevindirirken, binlerce işçiye de üzdü.

Kamu kurumlarında çalışan 696 sayılı KHK ile kapsam dışı bırakılan binlerce taşeron işçi de kadro bekliyor. İşçiler, taşerona kadro düzenlemesinin üzerinden iki yıl süre geçmesine rağmen kamu kurumlarında kapsam dışı bırakılıp kadroya alınmamalarına tepki gösteriyor.

Kamu kurumlarında taşeron statüsünde asil iş olarak görev yapan ve tam zamanlı çalışan kiralık araç şoförleri, laboratuvar çalışanları, ameliyathane sterilizasyon çalışanları, yemekhane calışanları, görüntüleme çalışanları, diş protez çalışanları, karayolları çalışanları, kamu iktisadi teşebbüsü ve belediye iktisadi teşebbüsü çalışanları kendilerine de kadro verilmesini istiyor.

2018 yılında 696 sayılı KHK yapılan düzenlemede, kamu kurumlarında görev yapan taşeron işçiler yaklaşık maliyetin yüzde 70 altında olmasından dolayı kapsam dışında tutuldu. Muhalefet tarafından TBMM’de dile getirilen taşerona kadro konusunda Hükumet tarafından adım atılması bekleniyor.

SAHADA MÜCADELE EDEN PARAMEDİKLERE KATILMAYI BEKLEYEN 100 BİN KİŞİ VAR

Pandemi döneminde en hayati göreve sahip olan, ön saflarda mücadele eden Acil Sağlık Hizmetler çalışanlarına katılmayı bekleyen binlerce kişi atama bekliyor. Paramedik mezunları sorunlarını şöyle ifade ediyor:

*Yıllardan beri biriken mezunlar ile günümüzde paramedik mezun sayıları 100.000’i aşmaktadır.

*2020 yılı Önlisans KPSS sınavında paramedikler yüksek puanlar ile ilk 10.000 dilimde 6000’lik paya sahiptir.

*Paramediklerin çalışma sahalarından biri olan acillerde istihdam az.

“ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EĞİTİMDE AKSAMAYA NEDEN OLDU



Yaklaşık 500 binlik atama bekleyen öğretmenler ise ilk etapta 60 bin öğretmen ataması talep ederek gerekçeleri şöyle açıkladı:

*Kronik hastalığı nedeniyle göreve devam edemeyen öğretmenlerin boşluğu ücretli öğretmenlerle doldurulmasının eğitimde aksamaya neden olması.

*Sayıştay raporunda yer alan 138 bin 393 öğretmen ihtiyacı göz önüne alınırsa 60 bin atama talebimiz haklı bir dayanağının resmileşmesi.

*Pandemiden dolayı emekli olan öğretmen sayısının daha da artması. Ve 2020 KPSS puanı tek yıl geçerli olması.

*Verilen 211,4 milyarlık rekor bütçede 60 bin atama olması için hiçbir engelin olmayışı.

*Bu gerekçeleri göz önüne aldığımızda 60 bin atama müjdesi hayal değil, haktır.

12 BİNLİK ALIMDA 62 ATAMAYA İSYAN

Diyetisyenler ise 90 ve üzeri puan almalarına rağmen atanamadıklarını, en son Sağlık Bakanlığı’nın 12 binlik personel alımında sadece 62 diyetisyen atamasının yapıldığını, 90 ve üzeri puan alan 700, 80 puan üzeri alan 4 bin ve toplamda 23 bin mezun diyetisyenin açıkta kaldığını ifade ettiler. Diyetisyenler şöyle konuştu:

*Hali hazırda 23 bin mezun diyetisyen var ve her geçen gün mezun sayımız artarken kamuda istihdam sayısı azalıyor.

*2 yılda kamuya yapılan diyetisyen ataması 500’ü zor buluyor.

*Bizler aldığımız yüksek puanlarla mağdur olmak istemiyoruz.

İlginizi Çekebilir İşsizler yeniden eğitilmek zorunda