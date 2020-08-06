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Hemşirede corona çıktı! Aile Sağlığı Merkezi karantinaya alındı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan İzmit Yuvam Akarca Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) görevli bir hemşirenin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından merkez karantina altına alındı.

17:23 -
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Hemşirede corona çıktı! Aile Sağlığı Merkezi karantinaya alındı

Edinilen bilgiye göre, İzmit Yuvam Akarca ASM'de görevli bir hemşirenin yaptırdığı corona virüsü testinin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Aile Sağlığı Merkezi kapatılarak karantina altına alındı. Kapatılan sağlık merkezinin kapısına “Aile Sağlığı Merkezi, çalışanlarımızda Covid-19 görülmesi nedeniyle tedbiren kapalıdır” notu asıldı.

4 DOKTOR VE 10 PERSONELE TEST YAPILDI

Hemşirenin testinin pozitif çıkmasının ardından Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan 4 doktor ve 10 personele de tedbir amaçlı İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından corona virüsü testi yapıldığı öğrenildi. Ekipler tarafından dezenfekte edilen Aile Sağlığı Merkezi'nin, çalışanların test sonuçlarına göre yeniden açılıp açılamayacağına karar verileceği belirtildi. (İHA)

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Son güncelleme: 17:31 06.08.2020
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