Hemşireler umut oldu, 17 günlük karantinadan sağlıkla çıktı!

Edirne'de Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde 17 gündür corona virüsü tedavisi gören Enver Batılay (62), tedavisinin ardından taburcu edildi. Batılay'ın corona virüsü testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Tanrıkulu, Batılay'ın tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

POZİTİF HASTA İLE TEMASTA BULUNDU

Batılay, 4 Nisan Cumartesi günü ateş yüksekliği, öksürük ve halsizlik şikayetiyle Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Batılay'ın corona pozitif olan bir hasta ile temasının bulunduğunu belirten Dr. Tanrıkulu şöyle konuştu:

* Hastamıza tomografi çekildi ve tomografi neticesinde corona virüsü olması üzerine hastamızı servisimize yatırdık. Başlangıç tedavisine başladık ama 4 gün sonra hastanın hâlâ ateş yüksekliğinin devam etmesi üzerine diğer üst tedavilere geçtik.

* Daha sonra hastamız negatifleşti. Çok mutluyuz. Halkımıza da gerekli olmadıkça dışarı çıkmamasını ve evde kalmasını öneriyoruz. Sağlıkla kalın.

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“HEMŞİRE EKİBİ UMUT OLDU”

Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Çiğdem Ergül ise Batılay'ın 17 günlük tedavi süresince zaman zaman umudunu kaybetse de sağlık çalışanlarının umut vermeye devam ettiğini söylerkek şu ifadeleri kullandı:

* Hastamızı bugün alkışlarla taburcu ettik 17 gündür tedavi altındaydı. Tedaviden ziyade zaman zaman umudunu yitirmiş hastamıza hemşire ekibi olarak umut olduk. Hastanemizde çalışan personel arkadaşlarımıza, hemşirelerimize teşekkür ediyorum.

* Hastalarımızın, pandemi olması dolayısıyla çok farklı korkuları, kaygıları oluyor. Zaman zaman tedaviye direnç de gelişebiliyor ama hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Evde kalarak buna destek olacağız.