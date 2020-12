Hemşirenin yazdığı bu satırları okumaya yürek dayanmaz

Covid-19 hastalarının yaşama dönmesi için son aşama olan yoğun bakımda görev yapan 24 yaşındaki hemşire Ebrar Karayel'in paylaşımı yürek dağladı. Ciddi solunum güçlüğü çeken 20 yaşındaki hastasını kaybetmekten etkilenen Karayel, ”Yüreğim bu ölümlere dayanmıyor” dedi, “Öldürmeyen acı güçlendiriyor. Ama ben de mesleğimin daha 8. ayında tükeniyorum” sözleriyle de sağlık çalışanlarının duygularına tercüman oldu. Üyesi olduğu Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği de bu satırları kamuoyu ile paylaştı.

“O YALVARIŞ VE GÖZYAŞI BENİ MAHVETTİ”

Hemşire Ebrar Karayel, “20 yaşında covid pozitif, ciddi solunum güçlüğü olan hasta tüm gece ‘abla ne olur yanımda dur gitme, öleceğim' diyerek hıçkırarak ağladı. Elimi hiç bırakmadı. O yalvarış ve gözyaşı beni mahvetti. Sabaha karşı hastayı tüm çabalara rağmen kaybettik. Yüreğim artık bu ölümlere dayanmıyor” dedi.

“ŞU AN HAYATIM HASTANEDEN İBARET, HASTANE İSE ÖLÜMDEN”

Önceden mezarlığın yanından geçerken bile korktuğunu ifade eden Karayel, yoğun bakımdaki hastaların yaşadıklarını şu sözlerle anlattı; “Mezarlığın yanından geçerken korkan ben her gün 3-4 arreste müdahale ediyorum. Ex olan hastaları hazırlayıp ceset torbasına koyup morga yolluyorum. Her gün ‘ölmek istemiyorum, entübe olursam dönüş yok biliyorum' diye ağlayan hastalarım oluyor. Entübe olan hastaların gözünden akan yaşları görüyorum. Biraz uzaklaşmak ruh sağlığım için işi işte bırakmak istiyorum ama gün aşırı nöbetlerim oluyor. Şuan hayatım hastaneden ibaret hastane ise ölümden.”

“ACI GÜÇLENDİRİYOR, AMA BEN TÜKENİYORUM”

Hemşire Karayel, Covid hastası ile aynı odayı 20 saat paylaştığını, nefessiz kalıp ne yaptığını bilmeden her şeyini sökmelerine ayağa kalkmaya çalışmalarına tanık olmanın kendisinde derin yaralar bıraktığını yazdı. Sağlık çalışanlarının, çalışma koşullarını ve ruh halini de yansıtan Karayel, “Mesleğe başlamadan önce ‘benim kalp masajına gücüm yetmez ki' diyen ben, her gün zırla kalp masajı yapıyorum. Önceden 7 saatten az uyusam ayakta uyuyan, kendine gelemeyen ben yarım saat uykuyla 2 gün ayakta kalabiliyorum. Ve bu kadar zorluğun içinde ciddi mobbinge maruz kalıyor, yine de yeri gelince gülebiliyor hastalara konuşarak destek olmaya çalışıyorum. Evet, öldürmeyen acı güçlendiriyor, ama ben de mesleğimin daha 8. ayında tükeniyorum” diyerek paylaşımına üyesi olduğu derneği ve Sağlık Bakanlığını etiketledi.