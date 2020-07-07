Sakarya’daki patlama: Sorumluluğu en az olan kişi…

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği patlama yerinin çevresinde incelemelerde bulunan Güvenli ve Sağlıklı Yaşam Derneği (GÜVSAD) Genel Başkanı Ceyhun Targın, olaya ilişkin görüşlerini SÖZCÜ’ye anlattı:

”TEMEL GÖREVİ REHBERLİK VE DANIŞMANLIKTIR”

* Ben hem hukukçuyum hem iş güvenliği uzmanıyım. Dolayısıyla mesleki anlamda gerekli soruşturma, araştırma ne gerekiyorsa bilgi derleyip toplayabileceğimiz ve sürecin doğru bir yere ilerlemesi için gerekli tetkiki yaptık.

* Oradaki uzman arkadaşımızla değerlendirme yaptık, alınan güvenlik tedbirleri ne aşamadaydı, ihmaller var mıydı… İş güvenliği uzmanının normalde temel görevi rehberlik ve danışmanlıktır. Yani işletmedeki riskleri tespit eder, tespit ettiği risklerle ilgili işverene tavsiyelerde bulunur. Şu tedbirleri al, şunları yerine getir, şunları yap, yapma diye.

* Arkadaşımız da bu tedbirleri işe başladığı günden bu yana layıkıyla yerine getirmeye gayret etmiş bir arkadaşımız, iyi niyetli bir arkadaşımız.

* Arkadaşımız da bu tedbirleri işe başladığı günden bu yana layıkıyla yerine getirmeye gayret etmiş bir arkadaşımız, iyi niyetli bir arkadaşımız.

”UZMAN ARKADAŞIMIZ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIŞ”

* İş güvenliği uzmanı geçip de oradaki süreci, üretimi, oradaki alınacak tedbirleri almaz. Görevi bu değildir yasa gereği. Arkadaşımız üzerine düşeni yapmış.

* Ondan sonra iki tane ihtimal var. Bir, arkadaşımızın bu şekilde önerdiği tedbirlerle ilgili işverenin gerekli tedbirleri almaması ihtimali. İkincisi, işveren de o tedbirleri almış olabilir. Ama çalışanların kendilerine verilen talimatlara uygun davranmayarak, riskli davranış meydana getirme ihtimali.

* Ancak kanaatimi söylemek isterim. Burada ihmalin 3 aşaması, yani uzmanın tedbirleri doğru önermemesi veya riskleri tespit etmemesi bir sorumluluk gerektiriyor. İşverenin tedbirleri almıyor olması, layıkıyla, iki sorumluluk gerektiriyor. Çalışanların, uzmanın tavsiyeleri ve işverenin aldığı tedbirlere rağmen riskli davranması üçüncü ayak.

* Ben, bu üç ihtimal, yani 3’e işin sorumluluğunu yayarsak, burada sorumluluğu olmayan veya en minimal olan kişinin uzman arkadaşımız olduğunu düşünüyorum.

”BAŞTA İŞVEREN KANUNEN SORUMLU KİŞİ”

* Başta işveren ana sorumlu, kanunen sorumlu olan kişi. Sonra da oradaki çalışanlar ve bu tavsiyelere uyacak olanlardır. Yani bu ihmallerin burada daha çok yoğunlaşacağı kanaati, genel izlenim olarak hakim.

* Bunu ‘kesinlikle bu’ diyemem. Ama kanaat, işverenin gerekli tedbirleri almamış olma ihtimali veya almış olsa bile orada o an üretim bandında çalışmada olan kişilerin bir anlık ya da süregelen riskli davranışları. Yani kazanın oluş sebebi bu.

”MİNÜMUM HATA UZMANA AİT KANAATİNDEYİM”

* Şahsi kanaatim, bir uzman olarak söylüyorum. Sorumluluktan en minimumunun, hatta belki tamamen sıfır kusursuzunun uzmana ait olduğuna kanaatim var. Bu, uzmanı dinlememden, olayın bütünlüğünü dışarıdan kabaca değerlendirmemden ortaya çıkardığım çıkarımlarımdır. Net somut sonuç, tüm verileri ve tüm delilleri bir arada değerlendirmenin neticesinde bilirkişi raporunda çıkar.

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