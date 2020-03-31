Hepsiburada’dan sağlık çalışanlarına anlamlı destek

Daima her şeyden önce sağlık, hijyen ve güven diyen Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, COVID-19 salgınının birey ve toplum sağlığına karşı yarattığı tehdidin bilinciyle sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı'na 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek oldu.

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, “Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği COVID-19 salgınında, büyük özveriyle çalışan sağlık personeli tarafından kullanılacak maske ve eldivenlerin, ülkemizin verdiği mücadeleye bir nebze katkı sağlamasını diliyor, tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Hepsiburada Gebze Operasyon Merkezi'nde COVID-19 salgınına karşı üst düzey tedbirleri aldıklarını açıklayan Emirdağ şunları söyledi:

*Hepsiburada olarak, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını özenle karşılarken gerek onların gerek çalışanlarımızın ve gerekse tüm toplumun sağlığını azami düzeyde koruyacak hijyen kurallarına uyarak, Türkiye'nin dört bir yanına kesintisiz teslimat yapmaya devam ediyoruz.

*Operasyon merkezimize gelen her ürün detaylı bir şekilde sterilize edildikten sonra depomuza kabul ediliyor. Ardından siparişler yine gerekli hijyen tedbirlerini alan ekibimiz tarafından paketleniyor.

*Böylece tüm siparişler dezenfeksiyonu sağlanmış araçlarla en güvenli şekilde yola çıkıyor ve Hepsiburada teslimat ekipleri tarafından hijyen kurallarına uygun olarak teslim ediliyor.

*Benzer tedbirlerin ekosistemimiz içinde çalıştığımız tüm iş ortaklarımız tarafından da hayata geçirilmesi için gereken destek ve katkıyı düzenli olarak sağlamaya devam ediyoruz.

*Bu vesileyle, başta sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, market çalışanları, çeşitli üretim ve operasyon alanlarında görev yapanlar ile, Türkiye'de e-ticaret alt yapısını destekleyen, her gün kargo teslimatı yapan ve gece gündüz demeden sahada çalışan tüm gizli kahramanlara ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum.